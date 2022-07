Peloton vol ongeloof na stunt ‘half man, half motor’ Van Aert: ‘Hij heeft iedereen verpletterd’

Met VideoWout van Aert kreeg dinsdag niet alleen het publiek langs de weg en de kijkers op de banken, ook onder zijn collega's is er volop lof voor de Belg. ,,Het is echt ongelooflijk", zei Jumbo-Visma-ploeggenoot Primoz Roglic na de vierde etappe in de Tour de France.

De renners van Jumbo trokken op de laatste, korte, beklimming van de dag de gashendel vol open en op de top bleek Van Aert in zijn eentje over. De geletruidrager twijfelde heel even maar besloot vervolgens snel de laatste tien kilometer solo af te werken, met succes.

,,Dit natuurlijk een heel speciale overwinning voor hem", zei Tadej Pogacar, topfavoriet voor de eindzege, tegen VeloNews. ,,Als ik het zo had gedaan, zou ik heel trots zijn geweest. Chapeau, want hij was echt de sterkste. Ik zat te ver van achteren om te kunnen volgen en probeerde gewoon zo snel mogelijk boven te komen en dat te bekijken wat de stand van zaken was. Het bleek in orde, want Van Aert had ook zijn ploeggenoten gelost. Toen ik dat zag, was ik kalm. Ik denk dat zijn ploeg heel sterk is en vooral Van Aert, die iedereen vandaag heeft verpletterd. Zelfs (klassementsmannen en teamgenoten, red.) Vingegard en Roglic konden hem niet volgen en dat is goed voor mij. Dat is een goed teken.”

Volledig scherm Wout van Aert is niet te houden. © REUTERS

Jasper Philipsen won de sprint van het peloton achter Van Aert en kwam juichend over de streep: ,,Ik had gewoon niet het gevoel dat iemand tegen dit peloton alleen zou wegrijden”, legde de ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Sporza zijn misser uit. ,,Het is indrukwekkend hoe Wout reed, daarom had ik het niet gezien. Hij had meteen zo’n gat. Het is een beetje gênant, maar het toont ook aan hoe straf dit nummer was. Het leek onmogelijk, maar Wout doet het onmogelijke. Dan sta je versteld aan de finish.”

,,Het is gek, hij is half mens, half motor", aldus ploeggenoot Roglic. ,,We kunnen ons niet meer wensen, het is echt ongelooflijk. Ik ben trots dat ik onderdeel ben van dit team. We zaten er, de mogelijkheid was er en de mannen waren supersterk. Dan gebeurt het. Als hij gaat, kan niemand hem volgen. Natuurlijk was het goed geweest (als dat wel was gelukt, red.), maar hij was gewoon te snel. Ik zat niet in een superpositie in het begin van de klim en toen ik terug kwam, was er een gat.”

Ploeggenoot Tosh van der Sande, niet aanwezig in de Tour, liet via twitter blijken wat hij van de stunt van Jumbo vond:

Alexander Kamp van Trek Segafredo had de helm van Van Aert goed bekeken:

