Ploegleider Pogacar vecht tegen kanker, maar is ook op afstand ‘wielervader’ van geletruidrager

Door Daniël Dwarswaard



Het is na het Critérium du Dauphiné, begin juni, als Allan Peiper de knoop doorhakt. Met pijn in het hart, maar in deze conditie kan hij simpelweg geen leiding geven aan een ploeg met een gele missie in de belangrijkste koers van het jaar. Peiper heeft al sinds 2015 prostaatkanker en wordt daarvoor op dit moment, opnieuw, intensief behandeld. Die meest recente Dauphiné is hij acht dagen aan het werk, maar veel langer kan hij ook niet door. Voor Peiper het signaal om thuis te blijven in de Tour de France.