Ploegleider Vierhouten over Tourfavoriet Pogacar: ‘Natuurlijk heeft Tadej zwakke punten, maar dat vertellen we niet’

Door Daniel Dwarswaard



Tijdens de Ronde van Slovenië eerder deze maand belden Tadej Pogacar en Aart Vierhouten nog een paar keer met elkaar. Het kan dan vrij lang gaan over de meest uiteenlopende details van de fiets. Net als Vierhouten is de Sloveense ster van het peloton best gek op de nieuwste technische snufjes. Niet geremd door financiële beperkingen vanuit de Emiraten, kunnen ze hun lol op. Vierhouten: ,,We kunnen dan heel lang lullen over bijvoorbeeld zijn tijdritfiets of over die gevreesde kasseienrit. Waar kiezen we voor? Wat doen we wel, wat niet? Hij staat daar heel erg open voor. Dat is inspirerend.’’