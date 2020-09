Podcast | 'De laatste 70 kilometer wordt het één groot klimfeest’

Column Laurens ten Dam Haribo en pannenkoe­ken hielpen onze Tom er weer bovenop

12 september Columnist Laurens ten Dam geeft een mooi inkijkje in het eetgedrag van wielrenners tijdens grote rondes, iets dat de laatste jaren flink veranderd is. ,,Tom was het zat. Hij had geen honger, wilde niks meer eten en zeker geen couscous.”