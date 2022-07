Podcast | Etappe 13 Terugblik: ‘Dan sta je echt voor lul’

Steven Kruijswijk verwacht woensdag strijd tussen klasse­ments­man­nen: 'Daar gaan we wel iets moois zien’

Steven Kruijswijk verwacht woensdag een strijd tussen de klassementsmannen op de afsluitende Col du Granon. ,,Dat is echt een klim waar renners die goed zijn zelf het verschil kunnen maken. Dat is iets om naar uit te kijken”, blikte de 35-jarige renner van Jumbo-Visma vooruit op de loodzware elfde etappe in de Alpen.

12 juli