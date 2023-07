Podcast In Het Wiel met Marcel Kittel | ‘Was dit de Vorentscheidung?’

Met video Mathieu van der Poel realis­tisch na rol in de marge in openings­rit Tour: ‘Als je niet goed genoeg bent, is je positione­ring ook minder’

Toen het klimmersgeweld losbarstte op de Pike Bidea wist Mathieu van der Poel genoeg. Dit was niet aan hem besteed, dus ook geen gele trui. ,,Ik had een superdag nodig, maar ik had gewoon een goede dag.”