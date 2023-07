Podcast In Het Wiel | Terugblik Etappe 18: ‘Als ze dit bij Alaphilippe hadden gedaan...’

Met video's Jasper Philipsen wint ook zonder Mathieu van der Poel en klopt Dylan Groenewe­gen in Tour de France

Jasper Philipsen heeft de elfde etappe in de Tour de France gewonnen. In de nagenoeg vlakke rit van Clermont-Ferrand naar Moulins bleek de Belg opnieuw de snelste in een massasprint te zijn. Ditmaal kon hij niet rekenen op de hulp van Mathieu van der Poel, die zich afzijdig hield.