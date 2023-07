Podcast In het Wiel | Terugblik etappe 5: ‘Echt 20 seconden door de plee gespoeld!’

Column Thijs Zonneveld | Vollering versus Van Vleuten is een potje psychologi­sche oorlogsvoe­ring dat al jaren duurt

Columnist Thijs Zonneveld zag in de vierde etappe van de Tour de France Femmes weer een duel tussen Annemiek van Vleuten en Demi Vollering. ,,Het is veel meer dan jong tegen oud of een mooie stijl versus een aftands lelijke, veel meer dan de vraag wie het hardste trapt. Vollering versus Van Vleuten is ook een potje psychologische oorlogsvoering dat al jaren duurt.”