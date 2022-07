Podcast | Tour de France Femmes, de Terugblik: ‘Ellen, schuif je even aan?’

Annemiek van Vleuten kan eindelijk gaan genieten: ‘Zonder te hoeven denken aan morgen’

Annemiek van Vleuten kroonde zich tot eindwinnares van de eerste editie van de Tour de France Femmes. De 39-jarige wielrenster van Movistar deed dat in stijl: ze zegevierde in de achtste en laatste etappe, met finish op La Super Planche des Belles Filles, in de gele trui. ,,Dat is echt een droom die uitkomt", aldus Van Vleuten in het flashinterview.

19:25