Podcast | Tour de France Femmes etappe 5, de Vooruitblik: ‘Om Wiebes te verslaan moet je iets geks doen’

Fabio Jakobsen is de leider, al rijdt hij achteraan: ‘Voor mij is het gewoon een tweede familie’

In de laatste twee Pyreneeënetappes finishte Fabio Jakobsen maar net binnen de tijdslimiet. De complete ploeg van Quick-Step werd daarvoor opgeofferd. Want Jakobsen is de leider. En de man die in Parijs moet gaan winnen.

22 juli