Pogacar brengt gele trui veilig naar Parijs, slotrit prooi voor 'groene’ Sam Bennett

De gele trui werd door Pogacar veilig naar Parijs gebracht. De 21-jarige renner van UAE Team Emirates won drie etappes deze Tour, waaronder de tijdrit van gisteren, waarin hij landgenoot Primoz Roglic uit het geel reed. Roglic beëindigt de Ronde van Frankrijk als tweede, op 59 seconden van Pogacar. Richie Porte, achter de twee Slovenen, als derde mee op het eindpodium. Tom Dumoulin eindigt als zevende in het algemeen klassement.



Pogacar baarde vorig jaar al opzien door in de Vuelta drie etappes te winnen én als derde te eindigen in het eindklassement, achter winnaar Roglic en Alejandro Valverde. Dit jaar ging hij zonder druk naar de Tour, waar de renner van UAE Team Emirates zijn debuut maakte. In de negende etappe vloerde hij in Laruns al Roglic en na zijn zege op Grand Colombier in etappe vijftien werd serieus rekening gehouden met Pogacar voor het podium in Parijs.



Maar de Tour winnen? Nee, dat leek tegen een oppermachtige Roglic én Jumbo-Visma-ploeg haast onmogelijk. In de tijdrit, tijdens de twintigste etappe, bewees de 21-jarige revelatie het tegendeel. Met een fenomenale tijdrit pakte Pogacar zijn derde ritzege én greep hij het geel. Pogacar is de eerste renner sinds Laurent Fignon in 1983 die de Ronde van Frankrijk wint bij zijn debuut. Daarnaast is hij de jongste renner sinds René Vietto in 1934 die drie etappes wint in de Tour. Naast de gele trui gaan ook de bolletjestrui (beste klimmer) en witte trui (beste jongere) naar Pogacar. Daarmee is de Sloveen de eerste renner sinds Eddy Merckx in 1969 die drie van de vier vaste truien (geel, groen, bollen, wit) wint in één editie.