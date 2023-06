Rel bij Lotto Dstny: ploegleider wordt beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag en mag niet naar Tour

Dat viel niet in goede aarde. De vrouw zei alleen contact met Davis te hebben in de hoop dat ze hem aan een baan in het wielrennen zou kunnen helpen. In de plaats daarvan zegt ze geïntimideerd te zijn door de bewuste tweet.

Ex-sprinter

Allan Davis is een Australiër en een ex-sprinter. Hij woont in de Spaans-Baskische stad San Sebastian, dat is vlakbij de Grand Départ van de Tour die zaterdag in Bilbao wordt gegeven. Davis is de sportdirecteur van Caleb Ewan, van wie Lotto hoopt dat hij in de Tour één of meer ritzeges kan behalen. Ewan heeft nog niet gereageerd op de beslissing van zijn ploeg. Eerder liet Ewan wel al weten dat hij niet gelukkig is dat zijn Australische ploegmaat Jarred Drizners geen plaats kreeg in de Tourploeg.