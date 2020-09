Sagan eist excuses Van Aert: ‘Ik was de enige in gevaar’

Sagan moest zijn tweede plaats in de elfde etappe inleveren. Van Aert kreeg een boete van 200 Zwitserse francs, zo'n 185 euro. ,,De jury beslist en ik moet dat accepteren”, zei Sagan. ,,Maar ik vind wel dat ik niets gevaarlijk deed. De enige persoon die in gevaar was, was ik. Ik sprintte recht door. Ik kan niet plotseling remmen of stoppen met trappen, we zaten midden in een sprint."