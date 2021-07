Sagan verlaat zonder etappezege de Tour de France: ‘Ik ben enorm teleurgesteld’

Aanvankelijk was het plan van Bora-hansgrohe om naast kopman Wilco Kelderman met Pascal Ackermann voor ritzeges in de Tour te gaan, maar de Duitser werd gepasseerd. Zo mocht Sagan na het rijden van de Giro d’Italia alsnog voor eigen sprintkansen rijden. De 31-jarige Slowaak eindigde twee keer als vijfde en eenmaal als achtste. In de door Tim Merlier gewonnen rit naar Pontivy kwam de Slowaak samen met Caleb Ewan zwaar ten val. Ewan moest de ronde toen verlaten.

Kelderman ziet af op de Mont Ventoux maar is halverwege Tour wel ‘best of the rest’

Sagan had al langere tijd last van zijn knie. ,,Dinsdag na de rustdag voelde het eigenlijk wel goed, maar even later op die dag stootte ik met mijn knie tegen het stuur en had ik weer last. De Ventoux-etappe was daardoor erg zwaar. Vooral de tweede passage van de Mont Ventoux deed ontzettend veel pijn, al slaagde ik er nog wel in om de finish te bereiken. Vanmorgen kon ik echter amper opstaan en hebben we besloten om de strijd te staken", legt Sagan uit. ,,Ik ben teleurgesteld. Ik ben het niet gewend om zo uit de Tour te stappen.”