Schijngevecht om het groen: Wout van Aert slecht ‘magische’ grens en jaagt op record Peter Sagan

Na etappe twaalf in de Tour de France staat het totaal van Van Aert op 313 punten. De grens van de 300 is hij inmiddels dus al gepasseerd. Relevant, omdat deze grens veel zegt over zijn kansen om het groen tot op de Champs-Élysées om zijn schouders te houden. Sinds de invoering van de nieuwe puntentelling in 2015 behaalde iedere eindwinnaar er namelijk meer dan 300, terwijl maar één nummer twee dat aantal wist te bereiken. Alleen André Greipel (366) ging zeven jaar geleden in zijn strijd met Peter Sagan (432) over de genoemde grens heen.