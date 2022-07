Steven Kruijswijk verwacht woensdag strijd tussen klassementsmannen: 'Daar gaan we wel iets moois zien’

,,We hebben die berg een paar weken geleden op verkenning ook gedaan en toen voelde hij ook zwart aan”, verwees de Brabander bij de NOS naar de zwarte stroken in het profiel van de etappe vanwege de vele steile stukken. ,,We kunnen zo’n dag als vandaag verwachten met hoge temperaturen. Dan begin je al met zo’n hitte in de vallei en die klim ligt in de zon. Ook de hoogte van 2400 meter gaat een rol spelen. Daar gaan we wel iets moois zien.”



Kruijswijk had verwacht dat Tadej Pogacar zijn gele trui zou afstaan in de tiende rit naar Megève aan de Duitser Lennard Kämna, maar de Sloveen hield op de streep 11 seconden over. ,,Ik had verwacht dat hij het geel zou pakken. Ik dacht dat ze hem de ruimte gaven. Zeker op het laatste gingen zijn ploeggenoten van kop af. Dan gaat het peloton snel en pakken we tijd terug.”