Taco van der Hoorn baalt van mislukte vlucht: ‘We hebben het stom aangepakt’

,,Het was heel vreemd vandaag. Ik denk dat we een goed groepje hadden. We reden in een tempo dat we niet de hele dag konden volhouden. Toen gingen we rustiger rijden en kwam het peloton terug tot tien seconden", vertelde Van der Hoorn na afloop bij de NOS. ,,Matej Mohoric ging daarna weer volle bak, omdat hij ervan overtuigd was dat we kans zouden hebben als we na de twee beklimmingen nog steeds uit handen van het peloton zouden blijven. Maar dat brak ons allemaal op. Eerst haakten ik en Mikkel Honoré af, maar Matej hield het zelf ook niet echt lang vol. Ik denk dat we het stom gespeeld hebben”, zei Van der Hoorn teleurgesteld, die ook constateerde dat het tempo ook in etappe 19 van deze Tour weer enorm hoog lag.



,,We hebben echt hard gereden om anderhalve minuut bij elkaar te krijgen, maar meer zat er gewoon niet in. Dat zegt ook wel genoeg over het niveau in deze Tour, terwijl iedereen echt wel flink stuk zit na drie weken fietsen. Of ik nog stoute plannen heb voor Parijs? Mwah, nee. Misschien nog een stukje op kop rijden daar, dat lijkt me nog wel leuk. Ik moet daar voor Alexander Kristoff rijden, die hoopt nog mee te sprinten om de zege daar.”