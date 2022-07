Taco van der Hoorn komt net te kort: ‘Misschien krijg ik deze kans nooit meer’

,,Ik hield me koest toen Neilson Powless als eerste aanging, omdat ik wist dat ik niet de snelste was in de eindsprint. Edvald Boasson Hagen ging vervolgens ook te vroeg en eigenlijk zat ik toen perfect in positie. Dit is ‘m, dacht ik”, zei Van der Hoorn aan de meet tegen de verzamelde media.

Van der Hoorn (Intermarché) maakte deel uit van een groepje vluchters die al vroeg in de etappe op avontuur ging en ondanks de kasseistroken vooruit bleef en in Arenberg Porte du Hainaut om de etappewinst sprintte.



,,Het was waarschijnlijk toch net te ver. Ik had denk ik toch nog iets langer moeten wachten. Maar ik heb er niks aan. Het verschil tussen winst en tweede is zo groot. Het is zo klote, ik was er zo dichtbij. Misschien krijg ik deze kans nooit meer”, aldus Van der Hoorn (28), die al eens een etappe won in de Ronde van Italië.