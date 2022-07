Taco van der Hoorn komt net tekort: ‘Misschien krijg ik deze kans nooit meer’

,,Ik hield me koest toen Neilson Powless als eerste aanging, omdat ik wist dat ik niet de snelste was in de eindsprint. Edvald Boasson Hagen ging vervolgens ook te vroeg en eigenlijk zat ik toen perfect in positie. Dit is ‘m, dacht ik”, zei Van der Hoorn aan de meet tegen de verzamelde media.

Van der Hoorn (Intermarché) maakte deel uit van een groepje vluchters die al vroeg in de etappe op avontuur ging en ondanks de kasseistroken vooruit bleef en in Arenberg Porte du Hainaut om de etappewinst sprintte.



,,Het was waarschijnlijk toch net te ver. Ik had denk ik toch nog iets langer moeten wachten. Maar ik heb er niks aan. Het verschil tussen winst en tweede is zo groot. Het is zo klote, ik was er zo dichtbij. Misschien krijg ik deze kans nooit meer”, aldus Van der Hoorn (28), die al eens een etappe won in de Ronde van Italië.

Van der Hoorn had voor de Tour wat etappes aangestreept waarin hij zichzelf kansen toedichtte, maar de vijfde rit door het noorden van Frankrijk met de gevreesde kasseistroken stond bovenaan. ,,Dit was het grootste plan, dus ik denk dat iedereen zich kan voorstellen dat dit pijn doet. Ik zat perfect en ik gooide mijn fiets ook goed naar voren over de streep, maar Clarke kwam net te hard voorbij. Heel even dacht ik nog dat ik toch had gewonnen, maar niet dus.”



De renner van de Belgische ploeg Intermarché-Wanty-Gobert vond het lastig om te erkennen, maar hij gunde Clarke wel de zege. ,,Ik kan het goed met hem vinden, we hebben vaker samengewerkt in een ontsnapping en hij rijdt er altijd voor.”

Clarke ziet droom uitkomen

Clarke kwam als 16-jarige naar Europa om carrière te maken als wielrenner. ,,Nu, twintig jaar later, komt een droom uit”, zei de Australiër, die op de laatste rustdag in de Tour zijn 36ste verjaardag viert, vlak na zijn ritzege. Afgelopen winter vreesde Clarke nog dat zijn loopbaan voorbij was. ,,Ik had geen ploeg, maar kreeg uiteindelijke een telefoontje van Israel - Premier Tech. Ze wilden me een kans geven.”



Clarke mocht zelfs mee naar de Tour en hield zich de eerste dagen koest, op wat werk voor de ploeg na. ,,Maar vanochtend wist ik: dit is de dag voor een ontsnapping.” Hij sloot aan bij een groepje vroege aanvallers onder wie Taco van der Hoorn, de Nederlander die hij drie uur later versloeg in de sprint. ,,Hij was de laatste die ik voor me zag, op zo’n 350 meter voor de streep. Hoewel de kramp in allebei mijn benen schoot, ben ik vol doorgegaan. En het is gelukt.”



Clarke won eerder twee ritten in de Vuelta en droeg in 2015 een dag de roze leiderstrui in de Giro. ,,Telkens in de eerste week. Ook daarom dacht ik: het moet nu gebeuren. Maar eigenlijk moet ik die sprint nog eens terugzien. Ik kan het amper geloven.”

