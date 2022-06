Taco van der Hoorn leeft zijn droom, maar wil meer in de Tour: ‘Al weet ik dat de kans klein is’

Taco van der Hoorn maakt vrijdag zijn debuut in de Tour de France. De 28-jarige renner van Intermarché-Wanty Gobert droomt van ritwinst, maar beseft tegelijkertijd dat hem een moeilijke opdracht wacht. ,,De Tour is toch net dat tikkeltje grootser dan de Giro”, weet hij.

Van der Hoorn toonde begin juni z’n goede vorm en won de Brussels Cycling Classic vanuit een vroege vlucht. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in een grote ronde en won hij meteen de derde rit in de Giro. Dat smaakt naar meer. ,,Ik ben een aanvaller, dat ga ik nu niet plots veranderen”, grapte hij op een persmoment van zijn team Intermarché-Wanty in Kopenhagen. ,,Maar let wel, de ploeg heeft hier verschillende doelen.” Met de Noor Alexander Kristoff mikt het team op dagsucces, de Zuid-Afrikaan Louis Meintjes gaat voor een goed klassement.



,,Uiteraard zal ik proberen om mijn steentje bij te dragen voor Alex, en ook voor Louis wil ik mijn deel van het werk doen, maar verwacht niet dat ik hem nog op de laatste col zal bijstaan”, klonk het opnieuw met een glimlach. ,,Ik ben geen klimmer, ik hoop gewoon dat ik hem dan kan helpen op de eerste klim van de dag.”

Tussen die doelen door droomt de Nederlander zelf dus van ritwinst. ,,Ik ga het zeker proberen, al weet ik dat de kans klein is dat het me ook lukt. Aan de andere kant: die kans was ook klein in de Giro en daar pakte ik toch mijn ritje mee. Wie niet waagt, wint ook niet. De kans dat ik geen rit win is groter dan dat ik er wel één win, maar ik ga er hoe dan ook voor knokken.”

Van der Hoorn werkte in mei met enkele ploeggenoten een hoogtestage af in Andorra en reed daarna in juni enkele eendaagse koersen en de Ronde van België. ,,Het trainingskamp verliep uitstekend, we hebben goed gewerkt en de conditie is goed. In die paar koersen in België kreeg ik de bevestiging.”

Hij gaf aan dat starten in de Tour hem toch wel kippenvel bezorgde. ,,Ik realiseer hier een jongensdroom. De Tour is heel speciaal, zeker voor een Nederlandse renner. Deze koers is bij ons zoveel groter dan alle andere wedstrijden. Ik ben heel benieuwd hoe speciaal het is, wat het grote verschil is met andere wedstrijden. Ik weet niet wat ik hier mag verwachten en ik hoop eigenlijk wel dat ik er ergens onderweg ook wel een beetje van kan genieten. En ja, ik ben wel wat zenuwachtig, toch iets meer dan voor pakweg de Ronde van België.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

