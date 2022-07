Tadej Pogacar profiteert op kasseien van crash Primoz Roglic, Taco van der Hoorn grijpt net naast ritzege

Simon Clarke heeft de vijfde etappe in de Tour de France gewonnen. De Australiër was na een rit over elf kasseienstroken net iets sneller dan medevluchter Taco van der Hoorn. Tadej Pogacar profiteerde in de strijd om de eindzege van een dramatische dag van Jumbo-Visma: Jonas Vingegaard kende materiaalpech, terwijl Primoz Roglic onderuit ging en ruim twee minuten verloor op zijn grote concurrent.

Wout van Aert ging in de rit over 157 kilometer van Lille naar Wallers-Arenberg ook tegen de grond, maar behield nipt de gele trui. De Belg van Jumbo-Visma finishte in de groep met Vingegaard, op dertien seconden van Pogacar (UAE Team Emirates) en op iets meer dan een minuut van Clarke (Israel-Premier Tech)en runner-up Van der Hoorn (Intermarché-Wanty-Gobert).

Van der Hoorn koos samen met Edvald Boasson Hagen en bergkoning Magnus Cort al vroeg voor de aanval. De 28-jarige Nederlander zag even later drie renners aansluiten: Neilson Powless, Alexis Gougeard en Clarke. Op de kasseien bleven ze lang samen. Pas in de slotfase ging het te hard voor eerst Gougeard en vervolgens Cort.



De favorieten wisten het gat naar de vroege vluchters niet meer te dichten, waardoor vier renners, onder wie Van der Hoorn, gingen strijden om de etappezege. Powless, die ook nog de gele trui in gedachte had, probeerde de rest te verrassen, maar het was Boasson Hagen, die andere gegadigde voor het geel, die Van der Hoorn en Clarke terugbracht. Van der Hoorn ging vervolgens zelf de sprint aan, maar Clarke wist met een ultieme jump zijn wiel net iets eerder over de streep te drukken.

Chaos Jumbo-Visma

Geletruidrager Van Aert ging al voor de eerste kasseienstrook tegen de grond. Daar bleef het niet bij voor Jumbo-Visma. Op 36 kilometer van de finish, in volle finale, kreeg Vingegaard materiaalpech. Niet veel later verdween ook Roglic uit de groep met favorieten: de Sloveen ging tegen de grond en kon na wat herstelwerkzaamheden weer verder. Zijn achterstand op de groep met Pogacar was echter al snel een minuut.



Pogacar besefte dat de concurrentie van Jumbo-Visma ontbrak en nam het initiatief. De tweevoudig Tourwinnaar zette zich op de kasseien op kop en reed even later samen met Jasper Stuyven weg uit het sterk uitgedunde peloton. Het duo kwam nog even tot op een halve minuut van Van der Hoorn en co, maar verloor daarna weer tijd.

In de slotkilometers kwam de Jumbo-Visma-trein voor Vingegaard, met Van Aert en Christophe Laporte voorop, nog vrij dicht bij Pogacar en Stuyven. Het verschil aan de finish was slechts dertien seconden. Voor Roglic was de schade veel groter: de Sloveen moest 2'08 prijsgeven op Pogacar.



In het algemeen klassement blijft Van Aert dus leider. Zijn naaste belager Powless volgt op dertien seconden. Pogacar staat vierde, op negentien tellen van de Belgische geletruidrager. Vingegaard (op 21 seconden van Pogacar) en Roglic (op 2'17) zullen tijd moeten zich goed te maken.



Donderdag volgt een rit die deels voert over Belgisch grondgebied. Van startplaats Binchy gaat het naar Longwy waar na 219,9 kilometer de finishstreep is getrokken. Het is de langste etappe van deze Tour.

Volledig scherm Wout van Aert in de gele trui, met in zijn wiel ploeggenoot Jonas Vingegaard. © AFP

