Team DSM is in Tour geen schim van vorig jaar, onvrede groeit

Door Daniël Dwarswaard



De tweede rit in Parijs-Nice. Een mooie sprint van Cees Bol in een sterk deelnemersveld, dat wel. Maar dat is voorlopig ook het enige, schaarse succesje voor Team DSM dit jaar. Een groot contrast met vorig jaar toen de ploeg in totaal zestien overwinningen boekte. Deze Tour de France is net over de helft, maar verder dan een paar ereplaatsen van sprinter Bol is de ploeg niet gekomen. Ook in de etappe van vandaag schitterde de ploeg door afwezigheid. In de kopgroep van dertien renners, die het redde tot het einde, niemand in een zwart shirt van DSM.