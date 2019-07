Teunissen heeft zonder slaap ‘met het gele truitje door Brussel getoerd’

,,Ik heb eigenlijk niet geslapen dus ik had schrik dat het op de benen zou slaan‘’, zegt Teunissen voor de start van de etappe. ,,Maar ik deed vanochtend het gele truitje aan en heb wat door Brussel getoerd, en toen voelde ik me erg lekker moet ik zeggen.‘’



,,Ik heb veel berichtjes gelezen en veel kranten gezien, en heb wel zo’n beetje gemerkt wat het losmaakt‘’, zegt Teunissen over zijn gele trui. ,,En langzamerhand daalt het in. Het is hartstikke bijzonder en niet te bevatten.’’



Vooraf was het met Jumbo-Visma het doel om de ploegentijdrit van vandaag te winnen, erkent Teunissen. ,,De euforie zal straks een hoop helpen. Het is de vraag hoe het met Dylan is, die was niet helemaal top. Het is te hopen dat alles oké is, en dat we een goede tijdrit kunnen rijden om Stevie (Kruijswijk, red.) te helpen. Ik ga er in ieder geval wel van genieten.‘’