Tijdstraf voor Demi Vollering in Tour de France Femmes: van voorsprong naar achterstand op grote concurrente

Met video Tadej Pogacar revan­cheert zich en sprint ten koste van Jonas Vingegaard naar winst in laatste bergrit Tour de France

De laatste bergetappe in de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. De Sloveen viel op de slotklim Col du Platzerwasel aan en maakte het in een sprint met Felix Gall, Jonas Vingegaard en de broers Yates af. Voor Pogacar is het zijn tweede ritzege in deze Tour, maar de eindwinst is voor Vingegaard.