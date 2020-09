Titelverdediger Bernal stapt uit de Tour: ‘Beslissing met ons hart genomen’

,,Dit is niet hoe ik de Tour de France had willen beëindigen, maar ik zie in dat dit de beste beslissing voor nu is, gezien de omstandigheden. Ik heb veel respect voor deze race en ik kijk ernaar uit om volgend jaar hier weer terug te komen", zo laat Bernal, die kampt met rugklachten, weten.

Ploegbaas Dave Brailsford licht de keuze verder toe: ,,We hebben deze beslissing met ons hart genomen en met de beste intenties voor Egan. Hij is een ware kampioen, die houdt van races, maar hij is ook een jonge rijder die nog veel Tours voor hem heeft. Op dit moment voelen we dat het beter is om te stoppen.”

Bernal was na gisteren de nummer zestien van het algemeen klassement met een achterstand van negentien minuten en vier seconden op Primoz Roglic, drager van de gele trui. Zondag verloor de Colombiaan veel tijd op de flanken van de Grand Colombier, waarna hij op de rustdag liet weten iets terug te willen doen voor zijn team.

,,Ik heb mijn best gedaan en kan mezelf niets verwijten. Ik zal de Tour niet winnen, maar misschien kan ik nu eens iets terugdoen voor de jongens. Bidons halen in de koers bijvoorbeeld. Dat heb ik nog nooit gedaan. Ik wil nu verder herstellen en hopelijk nog een beetje genieten van de Tour. Misschien eens meespringen in een vlucht, zonder daarbij te denken aan het klassement. Het hangt echter ook af van mijn rug, want die doet nog altijd wat pijn.”



Bernal, die gisteren ook al niet werd geselecteerd voor de Colombiaanse WK-selectie, kwam gisteren als 127ste over de streep op 27.27 van ritwinnaar Lennard Kämna.

