Tom Pidcock wint glansrijk op Alpe d'Huez, Vingegaard slaat aanvallen van Pogacar af

Met Jonas Vingegaard in de gele trui ging rond half twee de twaalfde etappe van start. Met drie beklimmingen van buitencategorie op het menu was het een dag voor de klassementsmannen en aanvallend ingestelde klimmers. Anthony Perez wist dat. De Fransman reed vorig jaar op de nationale feestdag van de Fransen ook al in de aanval en had exact een jaar later weer een rood cirkeltje gezet om 14 juli. Als eerste bereikte hij de top van de Galibier, goed voor twintig bergpunten en een mooie marge op de achtervolgers.



In de afdaling werd de oorspronkelijke kopgroep van zes uitgebreid tot negen. Niet alleen Giulio Ciccone en Meintjes hadden de oversteek gemaakt op de Galibier, in de afzink sloten ook Pidcock - die een masterclass dalen gaf - en viervoudig Tourwinnaar Froome aan. Met zijn allen begonnen ze met een voorsprong van zeven minuten aan de tweede klim van de dag, de Col de la Croix de Fer. In het peloton was er ondertussen nog weinig gebeurd en had Jumbo-Visma de boel onder controle.

Volledig scherm Chris Froome zat mee in de kopgroep. © ANP / EPA

Op de Col de la Croix de Fer, met een lengte van 29 kilometer een loodzware klim, gebeurde er in het peloton niets. Ook vooraan gebeurde er nauwelijks iets, op een versnelling van Pidcock na. De Brit schudde even aan de boom en zag alleen Ciccone, Froome, Powless en Meintjes overblijven. Ondertussen liep de voorsprong van de vijf ietsjes terug door het werk van Jumbo-Visma, maar de marge van 4.20 minuten was voldoende om met een kansrijk gevoel aan de laatste afdaling richting de voet van de Alpe d’Huez te beginnen.

Aan de voet van de Alpe d’Huez was de voorsprong opnieuw gegroeid en deed Pidcock wat al een tijdje in de lucht hing: hij versnelde en niemand kon volgen. Alleen Meintjes kon even aanklampen, maar lang duurde dat niet. Na een knappe solo mocht hij vier jaar na zijn ploegmaat Geraint Thomas de armen in de lucht steken, tevens zijn tweede overwinning na de Brabantse Pijl 2021. Meintjes werd uiteindelijk tweede voor Froome, die knap als derde eindigde en daarmee zijn beste resultaat neerzette sinds zijn zware val in de Dauphiné van drie jaar geleden.

Pogacar deed er in de laatste klimkilometers nog alles aan om Vingegaard te kraken, maar de Deen beet zich vast in zijn wiel en gaf geen duimbreedte toe. Pogacar won nog wel het eresprintje om de vijfde plek, maar tijdswinst leverde het hem niet op. Zo blijft Vingegaard ruim aan de leiding staan voor Pogacar, die Romain Bardet passeert in het klassement. De Fransman staat nu vierde achter Thomas.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm © BELGA

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Volledig scherm Rit 12. © Tour de France

Check hier alles over de Tour de France, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video's en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.