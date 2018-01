Tour 2019: Muur van Geraardsbergen en finish bij Atomium

De Tour de France van 2019 voert de renners in de openingsetappe over de Muur van Geraardsbergen. Dat bleek vandaag bij de presentatie in Brussel. De tweede etappe, een ploegentijdrit, eindigt bij het Atomium in de Belgische hoofdstad.

Tourorganisator ASO wees in mei al de start van de Franse etappekoers in 2019 toe aan Brussel, maar de details werden vandaag pas onthuld. Het moet een eerbetoon worden aan vijfvoudig winnaar Eddy Merckx, die dan vijftig jaar geleden zijn eerste eindzege boekte (in 1969). De 'Kannibaal' was ook bij de presentatie van vandaag aanwezig, ondanks een eerder conflict met organisator ASO. De problemen met Christian Prudhomme, de baas van de ASO, werden echter op tijd uit de wereld geholpen en dus stond Merckx samen met burgemeester Philippe Close en sportwethouder Alain Courtois van Brussel op het podium naast Prudhomme.

Massasprint

De Tour de France start volgend jaar op zaterdag 6 juli met een etappe over 192 kilometer, met start en finish in Brussel. De rit voert onder meer over de beruchte Muur van Geraardsbergen, een steile helling van kasseien die vooral bekend is uit de Ronde van Vlaanderen. Kort daarna gaan de deelnemers aan de Tour ook de Bosberg over.

De etappe voert langs Charleroi door Wallonië, terug naar Brussel. In de Belgische hoofdstad zal het waarschijnlijk uitdraaien op een massasprint.

De openingsetappe voert langs Saint-Pieters-Woluwé, de plek waar Merckx opgroeide en waar hij ooit zijn eerste gele trui veroverde. De Tour van 2019 is tevens een eerbetoon aan het leiderstricot, dat dan precies honderd jaar geleden voor het eerst werd uitgereikt. De Fransman Eugène Christophe had in 1919 de primeur.

Ploegentijdrit