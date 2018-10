Tour de France 2019 kent slechts één tijdrit, kansen voor klimmers

Klimmers komen flink tot hun recht in 2019 met vijf aankomsten bergop, drie daarvan zijn boven de 2000 meter en loodzwaar. Bijzonder is de finish op de Tourmalet, voor de derde keer in de geschiedenis, en op La Planche des Belles Filles met het laatste stuk onverhard en stijgingspercentages oplopend tot 24 procent. De 14de etappe met finish op Pyreneeënreus Tourmalet is kort met slecht 117 kilometer.



Ook etappe 18 wordt een om je als wielerliefhebber op te verheugen. Na het overwinnen van Col d’Izoard en Galibrier wacht aankomst in skioord Valloire. Een helse rit. De laatste twee bergetappes in de Alpen zijn relatief kort (131 en 123 kilometer), maar niet minder makkelijk. In tegenstelling tot de eerste Alpenclash, liggen hier de finishstrepen na een beklimming, in Tignes en Val Thorens.