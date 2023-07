Tour de France 2023 | Bekijk hier alle samenvattingen terug

Criterium Boxmeer meldt komst geletrui­dra­ger Jonas Vingegaard en Tourritwin­naar Wout Poels

Geletruidrager Jonas Vingegaard maakt maandag zijn opwachting in de profronde van Boxmeer. De Deen van Jumbo-Visma, die op weg is om voor de tweede keer de Tour de France op zijn naam te schrijven, is vastgelegd door het Brabantse wielercriterium.