Tour de France 2023 | Bekijk hier alle video's van In Het Wiel, met Thijs Zonneveld en Hidde van Warmerdam

Fabio Jakobsen maakt zich op voor loodzwaar Tourge­vecht: ‘Andere kant van sprinters­be­staan’

Ondanks de loodzware start ziet Fabio Jakobsen genoeg sprintkansen in de eerste Tourweek. Hij wil winnen en maakt zich op voor een nieuw loodzwaar Tourgevecht van drie weken. ,,Het wordt pijn lijden in de bergen, dat is de andere kant van het sprintersbestaan.”