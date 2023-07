Tour de France 2023 | Fabio Jakobsen en Dylan Groenewegen jagen op ritzege op Franse bodem

Om 13.15 uur wordt in Amorebieta-Etxano de start gegeven. Hoewel het dus op papier een sprintrit is, loopt het wegdek in de eerste kilometers flink op. Met nog vermoeide benen van de eerste twee etappes beginnen de renners na minder dan tien kilometer al aan de Côte de Trabakua, een 4,1 kilometer lange klim met gemiddeld stijgingspercentage van 5,4 procent. Sprinters zullen ongetwijfeld hopen dat een kopgroep direct de zegen krijgt van het peloton en er niet hevig gekoerst wordt. Maar een geluk: na de Trabakua is er alle tijd om de eventuele aansluiting weer te maken. De Côte de Milloi, Col d’Itziar en Côte d’Orioko Benta zijn de laatste hindernissen op Spaanse bodem. Na 134,1 kilometer passeert de Tourkaravaan de Franse grens en kunnen de sprinttreinen langzaam maar zeker in stelling worden gebracht.

Massasprint op komst?