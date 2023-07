Tour de France 2023 | Loodzware bergrit naar Morzine, waar pijnlijk stukje Tourgeschiedenis ligt

Voorbeschouwing 14de etappeVrijdag was het in de Tour de France al klimmen geblazen, morgen moet er geklommen worden en ook vandaag staat er in de Alpen een loodzware bergrit gepland. Ditmaal niet over bekende Tourcols, maar dat maakt de rit absoluut niet minder zwaar.

Met een lengte van 151,8 kilometer en meer dan 4.000 hoogtemeters is de veertiende rit opnieuw geen makkelijke onderneming. Om 13.20 uur wordt in Annemasse de start gegeven en loopt de weg zoals wel vaker in deze Tour direct omhoog. De Col de Saxel (4,2 kilometer à 4,6 procent) geldt als opwarmer voor twee beklimmingen van eerste categorie die niet veel later volgen, te weten Col de Cou (7 kilometer à 7,4 procent) en Col du Feu (5,8 kilometer à 7,8 procent).

Op de top van de Col de Jambaz staat de tussensprint gepland, maar de kans is bijzonder klein dat de pure sprinters dan nog van voren rijden. Voor hen staat deze dag vooral in het teken van overleven en hopelijk binnen de tijdslimiet finishen.

Volledig scherm Profiel etappe 14 © Reuters, ANP

Wederopstanding van Floyd Landis

Vuurwerk mogen we verwachten op de twee laatste hindernissen. De Col de Ramaz van eerste categorie is bijna 14 kilometer lang en stijgt gemiddeld met 7,1 procent. Het is een geleidelijke klim zonder zware uitschieters. Alsof het nog niet genoeg is wacht na een afdaling een slotklim van buitencategorie. De Col de Joux Plane stijgt gemiddeld met 8,5 procent over 11,6 kilometer. Op de top liggen er 8, 5 en 2 bonificatieseconden klaar. Na een snelle en technische afdaling volgt tussen 17.18 en 17.51 uur de finish in Morzine.

Hoor je Morzine, dan denk je aan Floyd Landis. De Amerikaan beleefde in 2006 een ongelooflijke wederopstanding in de rit naar Morzine nadat hij een dag eerder nog een gigantische inzinking kende. Met meer dan vijf minuten voorsprong op de rest kwam hij zeventien jaar geleden als eerste aan. Later bleek hoe dat kon: hij testte positief en moest de Toureindzege aan Oscar Pereiro Sío laten.

Wie zijn de kanshebbers? Natuurlijk Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard, maar voor de dagzege moeten we misschien ook wel naar aanvallers kijken. Misschien beleeft iemand als Thibaut Pinot, David Gaudu of Romain Bardet wel een wonderdag zoals ook Landis die beleefde, al hopen we dat het bij hen dan wel op een toegestane manier verloopt.

De 14de etappe Tour de France 2023 in het kort:

• Type rit: bergrit

• Afstand: 151,8 kilometer

• Start: 13.20 uur in Annemasse

• Finish: tussen 17.18 en 17.51 uur in Morzine

Tour de France

• Bekijk hier het rittenschema, de uitslagen en alle klassementen

• Bekijk hier al onze video’s uit de Ronde van Frankrijk

Blijf met In Het Wiel-video's, nieuws, podcasts, reportages, alle uitslagen en klassementen én premiumverhalen van onze verslaggevers Daniël Dwarswaard, Daan Hakkenberg en Thijs Zonneveld volledig op de hoogte van de Tour de France 2023 op ons speciale Tour de France-dossier.

Wielerkalender 2023

Op welke dagen is het WK en wanneer moet ik mijn agenda vrijhouden voor de Ronde van Lombardije? Check hier wanneer jouw favoriete koers staat gepland voor dit jaar.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Beluister hier al onze wielerpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier al onze wielervideo's