Tour de France 2023 | Sprinters eindelijk aan zet, maar hebben ze nog kracht voor een ultieme inspanning?

Grote vraag is natuurlijk: hoe voelen de benen van de sprinters? In de laatste zes etappes waren vooral de klimmers en klassementsmannen aan zet en speelden de sprinters een bijrol. Bij het bestuderen van het routeprofiel zou je zeggen dat de sprinters vandaag eindelijk weer aan zet zijn, maar behalve de vorm van de dag is het ook belangrijk om te weten hoeveel ploeggenoten er nog over zijn. Valt een grote kopgroep wel te controleren? Wie heeft er nog baat bij een sprint? Wie heeft er zin om het op te nemen tegen alleenheerser Jasper Philipsen?



Onderweg zijn er twee hindernissen, al stellen ze in vergelijking met de afgelopen week nauwelijks iets voor. In de slotfase is de weg zo goed als vlak en ideaal voor een massasprint. In 2007 kwam de Tour voor het laatst aan in Bourg-en-Bresse en toen sprintte Tom Boonen ten koste van Oscar Freire en Erik Zabel naar ritwinst. Krijgen we zestien jaar later opnieuw een Belgische winnaar? Tussen 17.31 en 17.53 uur weten we het.