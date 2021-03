Tour de France bevestigt Bilbao als startplaats in 2023

Lefevere: ‘Tour en Spelen lijkt uitgeslo­ten voor Evenepoel’

2 november Teambaas Patrick Lefevere van Deceuninck - Quick Step ziet een start van Remco Evenepoel in de Tour de France van volgend jaar afhangen van deelname aan de Olympische Spelen in Tokio in 2021. ,,Een combinatie van beide koersen lijkt me uitgesloten voor Evenepoel. Onze eerste optie is de Giro en de Spelen.”