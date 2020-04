Tour de France overlapt mogelijk deels met Vuelta: ‘Focus ligt op uitstel’

,,Het onvoorspelbare karakter van de wereldwijde crisis waarin we allemaal verstrikt zijn, betekent dat we geduld moeten hebben totdat er een officiële aankondiging is van Tourorganisator ASO over de race van 2020", staat in de mail. ,,De huidige focus ligt op uitstel tot later in de zomer in plaats van een annulering."



De Tour de France staat nu nog gepland voor de periode van 27 juni tot en met 19 juli. De organisatie van de Tour wilde tegen Reuters niet reageren op de mail.

Merijn Zeeman heeft bij NH Radio te kennen gegeven dat Tourbaas Christian Prudhomme heeft laten doorschemeren dat de Tour mogelijk vier weken wordt verplaatst. In dat geval zou de Tour en de Vuelta deels tegelijkertijd verreden worden, aangezien Vueltabaas Javier Guillén weer te kennen heeft gegeven de Vuelta niet te verplaatsen. ,,We zullen dan twee andere teams moeten opstellen. Verder hoorden wij dat de Giro d’Italia mikt op oktober en dat de monumenten in augustus en september worden verreden. Dat is natuurlijk allemaal nog speculatie. Wij hopen en rekenen er op dat deze wedstrijden alsnog kunnen plaatsvinden, maar dan moeten we dus wel opnieuw aan de tekentafel en voor de renners een nieuwe seizoensindeling maken.”

Thomas

Gerraint Thomas, winnaar van de gele trui in 2018, hoopt dat de Tour ergens in 2020 zal plaatsvinden en denkt in dat geval goede kans te maken op zijn tweede gele trui, zo vertelt hij bij BBC Radio. ,,Ik denk dat ik in vorm ben. Ik hoop en bid dat de Tour ergens dit jaar nog door kan gaan, maar aan de andere kant zijn er nu belangrijkere dingen die prioriteit hebben. Maar áls het veilig is om te koersen, kijk ik daar natuurlijk enorm naar uit.”