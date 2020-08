Tour de France start met kans op forse buien

Cavagna vervangt geblesseer­de Stybar in Tourploeg Deceuninck - Quick-Step

26 augustus Zdenek Stybar start niet in de Ronde van Frankrijk, die zaterdag in Nice begint. Deceuninck - Quick-Step heeft de Tsjech teruggetrokken wegens een blessure aan een knie. Rémi Cavagna is aangewezen als vervanger.