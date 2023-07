Tour de France voor dummies: waarom is de gele trui geel en hoeveel kilo valt een wielrenner af?

21 vragen en antwoordenWaarom is er een VAR in de Ronde van Frankrijk en hoe wordt het klassement bepaald? De Tour de France trekt jaarlijks een breed publiek en niet iedereen beschikt over evenveel wielerkennis. 21 etappes, 21 vragen over de Tour de France.

Waarom is de gele trui geel?

De bekendste trui in het wielrennen is de gele trui. Maar waarom is de gele trui eigenlijk geel? De Franse krant L’Auto, de voorganger van L’Équipe, werd gedrukt op geel papier. Daarom werd er voor een gele trui gekozen. Hetzelfde verhaal zou je over de Giro d’Italia kunnen vertellen, want de Gazzetta dello Sport werd op roze papier gedrukt en daar draagt de leider de - inderdaad, ja - roze trui.

Hoe word je de leider van het klassement?

Het peloton, een grote groep wielrenners, fietst elke dag van startplek A naar finishplek B. De tijd die een renner daarvoor nodig heeft, wordt dag per dag bij elkaar opgeteld en zo ontstaat een algemeen klassement. De renner die de minste tijd nodig heeft om uiteindelijk in Parijs te komen, wint de Tour.

Volledig scherm Jonas Vingegaard is de topfavoriet om de Tour te winnen. © AFP

Wat zijn bonificatieseconden?

Seconden die je onderweg of bij de finishstreep kunt verdienen en die van je tijd af gaan. Dagelijks verdienen de beste drie renners (met uitzondering van de tijdrit) bonificatieseconden aan de finishstreep, te weten 10, 6 en 4 seconden.



In vijf etappes liggen er ook op beklimmingen 8, 5 en 2 seconden klaar voor de eerste drie renners, dat om voor meer spektakel te zorgen. Het gaat om Jaizkibel (tweede etappe), Col de Marie Blanque (vijfde etappe), Col de la Croix Rosier (twaalfde etappe), Col de Joux Plane (veertiende etappe) en Col de la Loze (zeventiende etappe).

Hoe werkt het puntenklassement?

Het puntenklassement win je door simpelweg de meeste punten te scoren. Punten kun je vooral scoren in vlakke etappes, die vaak op een sprint uitdraaien. Er zijn deze Tour zes etappes als vlak bestempeld. De winnaar van een vlakke rit ontvangt 50 punten. De tweede renner mag 30 punten bijschrijven, de derde renner 20 en dat loopt zo door tot en met de vijftiende renner.



In heuveletappes verdient de winnaar 30 punten. In bergritten schrijft de winnaar slechts 20 punten bij. Een tussensprint levert ook 20 punten op voor de winnaar. De vijftiende renner bij een tussensprint houdt er één puntje aan over.

Wat is een sprinttrein?

Bijna alle ploegen beschikken wel over een sprinter, iemand die explosief van aard is en in heel korte tijd een hoge topsnelheid kan bereiken. Die sprinter wordt in stelling gebracht door een sprinttrein, ploeggenoten die de sprinter zo goed mogelijk af proberen te zetten.



Je hebt renners die zich positioneren en je hebt een leadout-man, iemand die tot een meter of 200 voor de streep een beurt doet met de sprinter in zijn wiel. Vanaf dan is het aan de sprinter om zo snel mogelijk de finish te bereiken. Mathieu van der Poel is bijvoorbeeld zo'n lead-outman. Al twee keer gidste hij Jasper Philipsen naar een ritzege.

Waarom is de groene trui groen?

De groene trui is groen omdat de eerste sponsor van de puntentrui een grasmaaierfabrikant was, Belle Jardinière. Tegenwoordig is de groene trui overigens iets minder groen dan voorheen. Hier lees je er meer over. Wist je trouwens dat er vroeger altijd grote handjes werden uitgedeeld aan toeschouwers langs het parkoers? Voor sponsor PMU leverde het veel aandacht op, maar als gevolg van die uitgestoken kartonnen handen kwamen er ook renners ten val of liepen ze blessures op. Daardoor zie je ze nu niet meer.

Volledig scherm Jasper Philipsen draagt het groen. © ANP / EPA

Is er een VAR in de Tour de France?

Ja! Er is een wedstrijdjury die dagelijks tijdstraffen en boetes uitdeelt aan de renners. Denk bijvoorbeeld aan het weggooien van afval op verkeerde plekken, plassen vlakbij publiek of het van een denkbeeldige lijn afwijken in een sprint. Er is ook een videojury, in het voetbal bekend als de VAR. Maandag duurde het even voordat Jasper Philipsen als winnaar van de derde etappe werd aangewezen omdat de VAR de beelden moest bestuderen. Vijf juryleden buigen zich dan over een beslissing, die gelukkig voor de Belg in zijn voordeel uitviel.

Hoe werkt het bergklassement?

De beklimmingen in de Tour de France hebben allemaal een moeilijkheidsgraad meegekregen, variërend van ‘makkelijk’ (vierde categorie) tot heel zwaar (buitencategorie). Op een klim van vierde categorie ligt er slechts één punt klaar voor de renner die als eerste passeert. Op een klim van derde categorie verdient de winnaar 2 punten, op een klim van tweede categorie zijn dat 5 punten en op een klim van eerste categorie 10 punten. Een klim van buitencategorie levert voor de eerste renner 20 punten op. Er zijn ook dubbele punten; op de Col de la Loze verdient de eerste renner maar liefst 40 punten. De renner die voor de bolletjestrui gaat, hoopt daar te scoren.

Volledig scherm Neilson Powless. © ANP / EPA

Waarom heeft de bolletjestrui rode stippen?

Het bergklassement bestaat al langer, maar sinds 1975 is er ook een bolletjestrui. Henri Lemoine werd door toenmalig Tourbaas Félix Lévitan geëerd omdat hij altijd reed met een wit shirt met rode stippen. Lucien Van Impe won de eerste bollentrui. De eerste man die de bolletjestrui ooit mocht dragen is een Nederlander, Joop Zoetemelk.

Hoe wordt het ploegenklassement bepaald?

Door dagelijks de tijden van de beste drie renners per ploeg bij elkaar op te tellen. Op eenzelfde manier als bij het algemeen klassement ontstaat er zo een ranking.

Wat verdient een renner met een ritzege?

De winnaar van een etappe verdient 11.000 euro. De eerste twintig renners houden prijzengeld aan een etappe over (naast het geld bij de tussen- en bergsprints), al delen ze het uiteindelijk met ploeggenoten, begeleiding en moet er nog een deel worden afgedragen. Het is dus geen vetpot in vergelijking met bijvoorbeeld het voetbal.

Volledig scherm Victor Lafay won de tweede etappe. © ANP / EPA

Wat verdient de winnaar van de Tour de France 2023?

De winnaar van de Tour de France 2023 verdient in totaal 500.000 euro. Het totale prijzengeld bedraagt 2,3 miljoen euro. Wist je dat zevende eindigen in de Tour bijna hetzelfde oplevert als een ritzege? De winnaar van het groen verdient 25.000 euro, de winnaar van de bolletjestrui ook 25.000 en de winnaar van de witte trui 20.000 euro. De winnaar van het ploegenklassement krijgt 50.000 euro uitgekeerd.

Wat levert een dag in het geel op?

Een dag in het geel levert behalve heel veel aandacht ook 500 euro op. Een schijntje dus.

Hoe lang is de langste etappe in deze Tour?

De langste etappe in deze 110de Tour de France hebben de renners al achter de kiezen. De tweede rit was 208,9 kilometer lang. Slechts twee ritten komen deze Tour boven de 200 kilometer uit. In 1920 was er een Touretappe van maar liefst 482 kilometer, de langste etappe ooit.

Hoe hard rijden de renners gemiddeld?

Vorig jaar legde de winnaar van de Tour, Jonas Vingegaard, de Tour af met een gemiddelde snelheid van 42 kilometer per uur.

Volledig scherm In sprintetappes wordt de gemiddelde snelheid opgeschroefd. © BELGA

Voor welke etappes moet ik thuisblijven?

Spektakel mag je meestal verwachten in de bergritten. Etappe 9 en de ritten 13 tot en met 17 zijn wat dat betreft ideaal. Ook de voorlaatste etappe gaat bergop. De vlakke ritten zijn vaak ideaal om een lekker dutje te doen met op de achtergrond het geluid van discussiërende commentatoren, vliegende helikopters en klappende toeschouwers.

Waarom bestaat een team uit acht renners?

Dat heeft voor een groot deel te maken met de veiligheid. Hoe meer renners, hoe onveiliger het is. Er doen 22 teams mee aan de Tour de France. Een team bestaat uit acht renners, waardoor het totaal op 176 komt. Niet heel lang geleden deden er meer ploegen mee en bestond een team uit negen renners. Met een man minder per ploeg is er ook minder controle voor de klassementsploegen en ligt het koersverloop meer open.

Hoeveel Nederlanders doen er mee?

In totaal doen er veertien landgenoten mee aan de 110de Tour. Bekendste namen zijn natuurlijk Mathieu van der Poel, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen en Wilco Kelderman. Maar er zijn ook drie debutanten. Over hen lees je hier meer.

Volledig scherm Dylan van Baarle kroonde zich onlangs tot Nederlands kampioen. © AP

Is er een tijdslimiet?

Ja, voor veel sprinters is het altijd een ware strijd om op tijd binnen te komen. Een bergetappe is al zwaar, maar rustig naar boven rijden zit er simpelweg niet in. De tijdslimiet hangt af van de zwaarte van het parkoers. Een etappe wordt ingedeeld in een categorie en aan de hand daarvan wordt na wat rekenwerk bepaald hoeveel de renners mogen verliezen ten opzichte van de dagwinnaar.

Wat gebeurt er als een renner uitstapt?

Dan wordt zijn rugnummer afgenomen en stapt hij in het meest gunstige geval in de ploegleiderswagen. Een renner is definitief uit koers als hij geen rugnummer meer draagt. Voor cameramensen is dat altijd hét moment om goede beelden te schieten.

Hoeveel kilo raakt een renner kwijt tijdens de Tour de France?

Vroeger was dat wel het geval. Tegenwoordig zorgen alle voedingsdeskundigen ervoor dat een renner met nagenoeg hetzelfde gewicht eindigt, zelfs na drie weken koers. Het lichaam heeft benzine nodig om de Tour te overleven en te herstellen van geleverde inspanningen, daarom is voeding hartstikke belangrijk. Hoeveel een renner gemiddeld per dag eet hangt af van de omstandigheden, maar op een zware dag in de bergen kan dat oplopen tot 8.000 calorieën.

