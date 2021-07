Tour kort | Poels moet bollentrui aan Woods laten

Video Cees Bol kwam er niet meer aan te pas na valpartij: ‘Uit het niets lag weg vol met gravel’

9 juli Cees Bol kwam er niet aan te pas in de finale van de dertiende Touretappe in Carcassonne. ,,Ik had al behoorlijk af moeten zien om terug te komen en had gewoon de benen niet”, zei de sprinter van Team DSM bij de NOS. De Noord-Hollander werd nog naar voren gebracht door teamgenoot Nils Eekhoff, maar kwam niet verder dan de negentiende plaats in de door Mark Cavendish gewonnen etappe.