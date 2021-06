Tour Podcast | De tijdrit, nu al??

Cavendish wint na vijf jaar weer een massa­sprint in de Tour, Van der Poel behoudt gele trui

29 juni Mark Cavendish heeft de vierde etappe in de Tour de France gewonnen. Het is voor de sprinter alweer zijn 31ste ritzege in de Tour uit zijn loopbaan. Vroege vluchter Brent Van Moer werd in de laatste honderden meters teruggepakt. Mathieu van der Poel behoudt de gele trui.