Tourparkoers geknipt voor Dumoulin door tijdritkilometers

Door Daniël Dwarswaard



De Tour van 2020 is net afgelopen, maar het parkoers voor 2021 ligt alweer klaar. Het meest opvallende? De terugkeer van twee individuele tijdritten. Op dag vijf staat een tijdrit van 27 kilometer op het programma. De dag voor de traditionele slotetappe naar Parijs nóg één. Die race tegen de klok is met 31 kilometer nog een tikje langer.



Tom Dumoulin zal het vanuit huis met tevredenheid hebben gezien. In totaal 58 tijdritkilometers in de Tour die van 26 juni tot en met 18 juli op de agenda staat en start in Brest. De voormalig wereldkampioen tijdrijden verliet vorige week de Ronde van Spanje omdat zijn lichaam na een kort, maar intensief coronajaar op en leeg was. 2021 moet het jaar zijn waarin hij bij Jumbo-Visma de hoge verwachtingen waar gaat maken.