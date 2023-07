Tourwinnaar Jonas Vingegaard verrast met deelname Vuelta

Voorbeschouwing 21ste etappe Tour de France 2023 | Sprinten op Champs-Élysées, wint Dylan Groenewe­gen net als in 2017 op de slotdag?

Met Jonas Vingegaard in de gele trui is het vandaag tijd voor de laatste etappe in de Tour de France. De kans op een massasprint is levensgroot, maar wie pakt op een waarschijnlijke gladde Champs-Élysees de winst?