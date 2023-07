Uitslag en klassementen Tour de France 2023 | Jonas Vingegaard neemt gele trui over van Jai Hindley

met video Lekke band voor Calmejane door punaises op parkoers Tour de France: ‘Idioten’

De start van de Tour de France in het Baskenland is een groot wielerfeest, maar voor in ieder geval één renner heeft het een zure nasmaak. Tussen alle juichende fans blijken er namelijk ook punaises op het parkoers van de tweede etappe te hebben gelegen, waar Lilian Calmejane overheen is gereden.