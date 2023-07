Uitslagen en klassementen Tour de France 2023 | Jasper Philipsen maakt sprong in puntenklassement

Tour de France 2023 | Dit staat de renners in de (loodzware) tweede week allemaal te wachten

De Tour de France 2023 is al bijna op de helft, maar heel veel is nog onduidelijk. Voorspellen wie de Tour gaat winnen is op dit moment een onmogelijke opgave, maar we weten wel wat de renners de komende zes dagen allemaal te wachten staat.