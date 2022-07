Van Aert na derde tweede plek op rij: ‘Ik heb een grote fout gemaakt’, Sagan boos op Belg

Hij liep uit op zijn concurrenten in de strijd om de gele én de groene trui, maar toch baalde Wout van Aert stevig. Ook in de derde etappe van de Ronde van Frankrijk eindigde de Belg van Jumbo-Visma op de tweede plaats. Achter Dylan Groenewegen dit keer. En volgens de Belg was dat zijn eigen schuld.

,,Ik grijp er weer naast", aldus Van Aert bij Sporza. ,,En nu had ik het in eigen handen. Ik kreeg echt een fantastische lead-out van Christophe Laporte, maar ik gebruikte hem niet goed. Ik dacht dat we al voorbij het bordje van de 250 meter waren en ging te snel over hem heen. Ik heb een grote fout gemaakt. Ik verlies met een paar centimeter.”

Direct na de finish wist Van Aert al hoe laat het was. ,,Ik dacht al dat Dylan mij voorbij was. Dat denk je vaker bij een renner die van achteren voorbij komt, maar nu had ik het goed. Natuurlijk is het mooi om in de gele trui te rijden, maar ik ben hier ook om koersen te winnen, dus dit is teleurstellend.”

De tweede plaats leverde Van Aert zes bonificatieseconden en 30 punten voor de groene trui op. In het algemeen klassement staat hij nu zeven seconden voor op Yves Lampaert. In de strijd om het groen is het verschil met naaste achtervolger Fabio Jakobsen zeventien punten.

Peter Sagan boos

Peter Sagan, die uiteindelijk vierde werd, was niet te spreken over de manier van sprinten van zijn Belgische rivaal. De Slowaak wees al op de finish naar Van Aert en schold hem uit. ,,Ik zat in de juiste positie, maar er ontbrak nog iets”, analyseerde Sagan bij Eurosport. ,,Er is een jury om beslissingen te nemen. Ik ben vooral blij dat ik nog heel ben. Je moet gewoon maar naar de televisie kijken om een oordeel te vellen over de sprint.”

Opmerkelijk genoeg was het gisteren nog Sagan zelf die de nodige kritiek van collega's kreeg voor zijn wilde gedrag in de massasprint.

,,Ik zag hem na de finish naar mij kijken, maar ik heb niet gehoord wat hij riep”, zei Van Aert bij VTM Nieuws. ,,Van mijn kant is er niks fout gebeurd. De twee kandidaten voor de groene trui hebben een voorgeschiedenis. In de elfde rit van de Tour van twee jaar geleden - met aankomst in Poitiers - werd Sagan gedeclasseerd na een duw tegen Van Aert. Die laatste stak toen na de finish zijn middenvinger op.

Check hier alles over de Tour de France, met het laatste nieuws, premiumverhalen, columns, video's en podcasts en alle uitslagen en klassementen.

