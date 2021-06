Van der Poel eert opa met tekst op knalgele fiets: ‘Geel leek niet voorbestemd. Tot nu’

Poulidor, die in 2019 overleed, stond in zijn lange carrière acht keer op het podium in de Tour de France, maar winnen deed hij de ronde nooit. Sterker nog hij reed nooit in de gele leiderstrui. Nu 45 jaar na de laatste tourdeelname van ‘Poupou’ is het de beurt aan zijn kleinzoon Van der Poel. Hij wist dit ‘foutje’ in de geschiedenis gisteren recht te zetten door op indrukwekkende wijze de gele trui te veroveren.



De boodschap vandaag op de fiets van Van der Poel: ,,14 deelnames, 7 ritzeges, 3 keer 2e en 5 keer 3e. Maar geel leek niet voorbestemd. Tot nu.”



Van der Poel sprak gisteren na zijn indrukwekkende coupe al dat deze zege voor zijn opa was. ,,Ik heb er geen woorden voor. Ik gaf op de eerste beklimming al alles voor de bonificatieseconden. Was nodig om de gele trui te pakken. Dit is ongelofelijk. Deze zege is voor mijn opa!”