Van der Poel geniet van het geel, maar kijkt ook naar de Spelen: 'Wil niet alles weggooien’

Mathieu van der Poel verdedigde zijn gele trui met succes door mee te gaan in een lange vlucht in de zevende etappe van de Tour de France. De kopman van Alpecin-Fenix kwam als vierde binnen in de rit van Vierzon naar Le Creuso en hield zijn 30 seconden voorsprong op de Belg Wout van Aert en pakte ruim 3 minuten op de Sloveen Tadej Pogacar.

,,Ik wilde de gele trui nog een dag houden, maar ben daar diep voor moeten gaan”, zei Van der Poel. ,,Het was de hele dag hard koersen, maar ik ben blij met het resultaat en dat ik het geel nog een dag langer mag dragen.” Van der Poel moest ritwinnaar Matej Mohoric op een van de klimmetjes na een aanval laten gaan.

De Sloveen kwam solo binnen. ,,Met de gele trui in het achterhoofd was het onmogelijk om op iedere aanval te reageren”, zei de Nederlander. ,,Ik heb vooral gelet op Kasper Asgreen en Van Aert en op hen gereageerd om het geel te verdedigen.”

Hij sprong mee met Van Aert in het begin, een paar keer zelfs. ,,Jawel, maar dat was vooral omdat ik zag dat hij er heel veel zin in had om in de ontsnapping te geraken. Het ging echt echt snel, na een half uur zat iedereen eigenlijk al op z’n limiet. En dan is het altijd gevaarlijk dat ze wegspringen met een paar gevaarlijke jongens”, keek hij op de beginfase terug. ,,Dus ik koerste attent, goed vooraan, vooral om het geel te beschermen. Ik heb nog niet vaak zo’n dag beleefd op de fiets, over 250 kilometer. Het was de hele dag racen.”

Olympische Spelen

Of Van der Poel zijn geel weer met hand en tand zal verdedigen? ,,Ik weet wel, dat dit het geel is en het is echt speciaal. Of het morgen nog lukt? Dat hangt af van het koersverloop zaterdag, maar ik ga het wel proberen”, antwoordde hij. Tegelijkertijd benadrukte hij ook dat hij niet in de Tour is voor het algemeen klassement, ook met het oog op zijn deelname aan de olympische mountainbikewedstrijd. ,,Ja, daar heb je gelijk in, dat komt ook nog, de Spelen. Ik wil mijn goede vorm houden en niet alles in de vuilnisbak gooien.”

Vrijdagavond kijkt Van der Poel in ieder geval naar de wereldbeker mountainbike in Les Gets: ,,Ik weet dat er een wedstrijd is, ik ga me snel omkleden en dan kijken op tv.”