Waarom Cavendish op jacht naar record Merckx elke dag knuffels tekort komt

Door Daan Hakkenberg



Alleskunner Wout van Aert zat drie dagen terug in de blauwe sprinttrein van Deceuninck - Quick Step met als laatste stop Valence. Van Aert, koning van de Mont Ventoux en vorig jaar nog tweevoudig sprintwinnaar in de Tour, had een kaartje eerste klas en kwam ogen te kort toen hij uit het raam keek. Zo zag hij Mark Cavendish zijn derde etappe deze Tour winnen, zijn 33ste in totaal. ,,Ik zat achter Cavendish, het wiel dat iedereen beoogt deze Tour. Maar die trein maakt zoveel indruk. Iedereen wil daar inzitten en niemand probeert er eigenlijk nog langs te komen. Ze zijn heel sterk en dwingen het ook af. Daardoor is Cavendish de enige sprinter die in een zetel naar de finish gaat. Een grote luxe, want de rest zit te knokken om uit de wind te blijven. En Cavendish is ook een klasbak om het elke keer af te ronden natuurlijk.’’