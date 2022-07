Wiebes sprint op Champs-Elysées naar historische zege en pakt eerste gele trui: ‘Dit is geweldig’

Wiebes won al vele sprints in haar rijke carrière, maar juichen op een zonovergoten en afgeladen Champs-Elysées deed ze nog nooit. Net als de rest van het peloton. Want na mislukte pogingen in het verleden en een jarenlange moeizame lobby was vandaag de eerste etappe ooit van de nieuwe achtdaagse wielerkoers Tour de France Femmes.

Zo werd het parcours van de traditionele laatste etappe van de mannen gebruikt als podium van het vrouwenwielrennen. En in die schijnwerpers was het de Nederlandse Nina Buysman die als eerste besloot te profiteren van de schijnwerpers. De 24-jarige renster van Parkhotel Valkenburg koos namelijk als eerste de aanval, en fietste solo in de schijnwerpers langs de Arc de Triomphe, door het tunneltje en stuiterend over de kasseien van Champs-Elysées. Even later was het landgenote en ploeggenoot Mischa Bredewold die samen met Emily Newsom de aanval koos.

Maar net als elke aanval ooit in Parijs, kregen ook deze ontsnappingen geen kans. De sterke sprintploegen lieten niks over aan het toeval over en wilden ook de tussensprints en bijbehorende punten binnen hengelen. Bij de eerste sprint was het Marianne Vos die als eerste over de streep kwam, en zo direct een waarschuwing gaf aan haar concurrentie.

De tweede tussensprint lieten Vos, Balsamo en Wiebes echter schieten, om zich optimaal op te laden voor de eindsprint. Daar was het Lotte Kopecky die de punten pakte. De enige bergpunten gingen naar de Nederlandse Femke Markus, die net voor het peloton uit kon blijven. De 25-jarige renster kwam juichend 'boven’ en mag als eerste de bollentrui aantrekken. Met Maike van der Duin erbij in de jongerentrui worden alle klassementen aangevoerd door Nederlanders.

Vervolgens deed rasaanvaller Gladys Verhulst nog een poging de oude traditie te doorbreken met een indrukwekkende aanval. Maar de Franse renster werd op twee kilometer van de meet ingerekend.

Enkele momenten later was het de beurt aan de beste sprinters. In de zinderende en nerveuze sprint was Wiebes de snelste, nadat ze profiteerde van de leadout van Jumbo-Visma. Marianne Vos ging zij aan zij met Wiebes, maar moest in de laatste meters haar meerdere erkennen in de renster van - nu nog - Team DSM.

'Hele team heeft het verdiend’ Lorena Wiebes was kort na de finish zielsgelukkig met haar hisotrische overwinning. ,,Dit is geweldig", waren haar eerste woorden. ,,Het team deed het geweldig. We hebben heel erg naar dit moment toegewerkt, dus ik ben heel blij.” De sprint zelf vond ze chaotisch en lang, maar ze ervoer geen druk. ,,Ik wist dat Marianne er een lange sprint van wilde maken. Maar ik was relaxed, we deden alsof het een normale race was. Ik was wel een beetje nerveus, maar ik ben heel blij om het af te maken.” De eerste gele trui draagt de renster van DSM op aan haar team, waar ze aan het eind van het seizoen vertrekt. ,,Heel het team heeft het verdiend. We zijn ook klaar voor de volgende ritten", aldus Wiebes.

Begin van rijke historie?

De zege van Wiebes moet het startpunt zijn van een rijke historie van het vrouwen wielrennen in Frankrijk. Of dat ditmaal ook gaat lukken, is nog maar de vraag. Tussen 1984 en 2009 is namelijk meerdere malen geprobeerd iets van de grond te krijgen, maar een blijvertje werd het nooit.

Toch geeft de editie van 2022 nu al hoop. Er werd een uitdagende achtdaagse koers uitgestippeld, wat resulteerde in een ijzersterke startlijst. Vrijwel alle rensters van naam - Annemiek van Vleuten is topfavoriet - meldden zich vanochtend in Parijs.

Annemiek Van Vleuten aan de start van de Tour de Femmes. De renster van Movistar is topfavoriet voor de eindzege.

Door de slotrit bij de mannen was het mediacircus sowieso al aanwezig in Parijs, en ging maar al te graag mee in het enthousiasme van de organisatie. De paar uur durende etappe werd op meerdere nationale televisiezenders integraal uitgezonden, waardoor miljoenen kijkers het vrouwenpeloton konden zien op misschien wel het meest iconische wielerpodium ter wereld.

Maandag volgt opnieuw een vlakke rit. Er wordt gekoerst van Meaux naar Provins. Het zwaartepunt van de Tour de France Femmes ligt in het slotweekeinde, wanneer er in de Vogezen flink geklommen moet worden. De Tour voor vrouwen eindigt volgende week zondag met een zware bergrit met de finish op de Planche des Belles Filles. De Nederlandse rensters Annemiek van Vleuten en Demi Vollering gelden als favorieten voor de eindzege.

SD Worx in door Pieters ontworpen shirt

De wielrensters van de ploeg SD Worx droegen in de eerste etappe shirts die zijn ontworpen door hun ploeggenote Amy Pieters. ,,Op die manier tonen we dat de wielrenster die door een zwaar trainingsongeluk een lang revalidatietraject afwerkt nog altijd bij de ploeg hoort”, meldt het team op sociale media.



Pieters was voor haar ongeval al bezig met het ontwerpen van een eigen wielerkledinglijn. ,,Het is voor ons als ploeg een eer dat we deze kleding tijdens de eerste rit van de Tour de France Femmes in Parijs kunnen presenteren. Onze dank richting de internationale wielerunie UCI, de diverse nationale bonden en Tourorganisator ASO om dit mogelijk te maken is groot”, zegt sportief manager Danny Stam.

