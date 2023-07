Wilco Kelderman verbaasd over wederopstanding Tadej Pogacar: ‘Had niet verwacht dat hij zó sterk zou zijn’

Het gat tussen Vingegaard en Pogacar slonk met 24 tellen. De Sloveen van UAE Emirates kroop iets dichter bij de Deen van Jumbo-Visma, die ondanks de tweede plaats in de etappe wél de gele trui veroverde. De verslaggever van de NOS vertelde Kelderman hoe de etappe was geëindigd, want zelf was de renner van Jumbo-Visma niet helemaal op de hoogte. ,,Dit is niet wat we gehoopt hadden", antwoordt hij. ,,Weet je: we gaan gewoon all-in. Gisteren was hij (Vingegaard, red.) sterk en Jonas is goed op lange klimmen. Zelf had ik niet helemaal verwacht dat Pogacar zo sterk zou zijn.”

Het doel van Jumbo-Visma, de ploeg van Kelderman en kopman Vingegaard, was om de grootste concurrenten op ‘de pijnbank te leggen'. Dat lukte ook, want uiteindelijk bleven alleen de Deen en Pogacar over. ,,Op de Tourmalet heb ik er een hoop vermogen uitgeperst en we wilden proberen om Wout meer ruimte te geven zodat hij een soort lead-out kon vormen op de Tourmalet. Jonas moest daarna door. Dat ging goed tot de finale.”

Volledig scherm Tadej Pogacar in het wiel van Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. De Sloveen plaatst later een aanval die hem de etappewinst oplevert. © REUTERS

Geel voor Jumbo-Visma en Jonas Vingegaard

Pogacar zette op de slotklim een aanval in, won de etappe en verkleinde het gat met Vingegaard. Maar het geel is wel voor Jumbo-Visma. Kelderman: ,,We staan in het geel. Laten we het positief brengen. Er zijn nog veel etappes te gaan. Jonas is heel sterk. Er komen nog etappes die hem goed liggen. We staan er nog goed voor.”

Maar wat beklijft: een dubbel gevoel. Jumbo-Visma had graag een groter gat gezien met Pogacar. De Tour is nog verre van beslist.

Tour de France 2023

