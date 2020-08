Wout Poels: ‘Het is ook wel een beetje spannend, mijn nieuwe rol’

Door Daniël Dwarswaard



Wout Poels zat gistermiddag op de bank van zijn appartement in Monaco toen Peter Winnen hem een appje stuurde. ‘Hoe voel je je? Veel succes in de Tour’, las hij op het scherm. Winnen (die in de jaren 80 vier ritten won in de Ronde van Frankrijk) en Poels hebben zo af en toe contact. ,,Wat ik hem heb teruggestuurd? Dat ik heel erg uitkijk naar mijn nieuwe rol in deze Tour. Het is ook wel een beetje spannend. Door al die corona-onzekerheid, maar ook omdat ik na die jaren bij Ineos een ander soort Tour ga rijden. Dat was een heel bewuste keuze.’’